Белянкинъ Софронъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1661
Сын: Белянкинъ Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Белянкинъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Белянкинъ Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Белянкинъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана