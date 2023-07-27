Матушкина (Матушкина) Ксения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина (Матушкина) Ксения Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

16.04.1807

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Харитина Алексеева

Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Матушкин Константин Алексеев

Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
05.05.1801

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1802

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матушкин Алексей Никифоров

Смерть
16.04.1807
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область