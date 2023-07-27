Матушкина (Матушкина) Ксения Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти16.04.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Харитина Алексеева
Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Матушкин Константин Алексеев
Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
05.05.1801
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
26.10.1802
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Матушкин Алексей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1807