Курсакова (Подойницына) Татiана Алексiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курсакова (Подойницына) Татiана Алексiева

Место рождения

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.05.1849

Муж: Подойницын Матвей Степанов

Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: Екатерина Матфiева

Отец ребёнка: Подойницын Матвей Степанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно