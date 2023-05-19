Курсакова (Подойницына) Татiана Алексiева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1849
Рождение ребёнка
25.11.1850
Дочь: Екатерина Матфiева
Отец ребёнка: Подойницын Матвей Степанов
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно