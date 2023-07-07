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Богачев Тимофей Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Богачев Фома Семенович

Мать: Богачева Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1876

Сын: Богачев Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.08.1878

Сын: Богачев Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.05.1885

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Богачев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богачева Ефросинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно