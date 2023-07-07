Богачев Тимофей Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
07.02.1876
Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.08.1878
Сын: Богачев Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.05.1885
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.11.1888
Мать ребёнка: Богачева Ефросинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно