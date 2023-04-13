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Шевердяев Михаил Николаевич

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

1929

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шевердяев Николай Васильевич

Мать: Шевердяева Анна Михайловна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Шевердяева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шевердяева Екатерина Михайловна

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шевердяева Екатерина Михайловна

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1962

Сын: Шевердяев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шевердяева Екатерина Михайловна

г. Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевердяева Екатерина Михайловна

Смерть
1989
г. Баку, Азербайджан