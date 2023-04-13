Шевердяев Михаил Николаевич
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения1929
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Шевердяева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шевердяева Екатерина Михайловна
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шевердяева Екатерина Михайловна
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1962
Сын: Шевердяев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шевердяева Екатерина Михайловна
г. Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
г. Баку, Азербайджан