Титова Евдокия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Евдокия Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

01.12.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 22.?.1835

Муж: Титов Егор Титович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Титов Степан Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Неонилла Титова

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1850

Сын: Титов Александр Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.12.1851
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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