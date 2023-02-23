Титова Евдокия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти01.12.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 22.?.1835
Муж: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Неонилла Титова
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
13.09.1850
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Смерть
01.12.1851