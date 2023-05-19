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Лагунов Андрей Евфимов

Место рождения

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лагунов Ефим Корнилов

Мать: скрыто настройками приватности

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.11.1853

Жена: Мартынова Iустинiя Филиппова

Рождение ребёнка
03.01.1854

Сын: Лагунов Малахiй Андреев

Мать ребёнка: Мартынова Iустинiя Филиппова

Рождение ребёнка
09.10.1855

Дочь: Евлампiя Андреева

Мать ребёнка: Мартынова Iустинiя Филиппова

Смерть
Неизвестно