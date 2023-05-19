Лагунов Андрей Евфимов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Лагунов Ефим Корнилов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.11.1853
Рождение ребёнка
03.01.1854
Мать ребёнка: Мартынова Iустинiя Филиппова
Рождение ребёнка
09.10.1855
Дочь: Евлампiя Андреева
Мать ребёнка: Мартынова Iустинiя Филиппова
Смерть
Неизвестно