Переседова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аполинария

Отец ребёнка: Переседов Капитон

Рождение ребёнка
1873

Сын: Переседов Николай

Отец ребёнка: Переседов Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова? Агриппина

Отец ребёнка: Переседов Капитон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Капитон

Смерть
Неизвестно
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