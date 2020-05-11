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Фурсова Капиталина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2020

Отец: Фурсов Алексей Алексеевич

Мать: Фурсова Ольга Николаевна

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