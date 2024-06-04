Шаповалов Григорий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Григорий Данилов

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Шаповалов Данила Власов

Мать: Шаповалова Афросинья Корнилова (Корнеева)

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шаповалов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Шаповалова Настасья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шаповалов Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Шаповалова Настасья

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1838

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