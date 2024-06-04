Шаповалов Григорий Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаповалова Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Шаповалов Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Шаповалова Настасья
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Шаповалов Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Шаповалова Настасья
Смерть
После 1838