Чуб Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1905
Дочь: Березюк Ирина Демьяновна
Мать ребёнка: Чуб ?
Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуб Евстафий
Мать ребёнка: Чуб ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуб Филипп
Мать ребёнка: Чуб ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмель Наталья
Мать ребёнка: Чуб ?
Смерть
?.05.1910
Причина смерти: Несчастный случай