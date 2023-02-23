Чуб Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуб Демьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1905

Дочь: Березюк Ирина Демьяновна

Мать ребёнка: Чуб ?

Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Чуб ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуб Евстафий

Мать ребёнка: Чуб ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуб Филипп

Мать ребёнка: Чуб ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмель Наталья

Мать ребёнка: Чуб ?

Смерть
?.05.1910
Причина смерти: Несчастный случай
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