Пущина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пущина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1915

Сын: Пущин Алексей

Отец ребёнка: Пущин Фёдор

Рождение ребёнка
21.07.1918

Дочь: Говорова Ольга

Отец ребёнка: Пущин Фёдор

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пущин Иван

Отец ребёнка: Пущин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пущин Александр

Отец ребёнка: Пущин Фёдор

Смерть
Неизвестно