Пущина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1915
Сын: Пущин Алексей
Отец ребёнка: Пущин Фёдор
Рождение ребёнка
21.07.1918
Дочь: Говорова Ольга
Отец ребёнка: Пущин Фёдор
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пущин Иван
Отец ребёнка: Пущин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пущин Александр
Отец ребёнка: Пущин Фёдор
Смерть
Неизвестно