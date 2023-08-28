Гридчина Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1886
Сын: Гридчин Прохор Александров
Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров
Рождение ребёнка
17.02.1889
Сын: Гридчин Архип Александров
Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров
Рождение ребёнка
30.07.1891
Сын: Гридчин Назар Александров
Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров
Смерть
Неизвестно