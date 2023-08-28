Гридчина Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГридчина Варвара Васильева

Гридчина Варвара Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридчин Александр Петров

Рождение ребёнка
26.06.1886

Сын: Гридчин Прохор Александров

Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.02.1889

Сын: Гридчин Архип Александров

Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1891

Сын: Гридчин Назар Александров

Отец ребёнка: Гридчин Александр Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.