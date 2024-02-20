Макмак (Кассай) Екатерина Сергеевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кассай Сергей Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1904
Сын: Макмак Федор Саввич
Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Феодора Саввична
Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1913
Сын: Макмак Сергей Саввич
Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно