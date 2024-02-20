Макмак (Кассай) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Кассай) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кассай Сергей Федорович

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1904

Сын: Макмак Федор Саввич

Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1905

Сын: Макмак Николай Саввич

Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Феодора Саввична

Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1913

Сын: Макмак Сергей Саввич

Отец ребёнка: Макмак Савва Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Савва Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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