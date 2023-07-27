Икрин Ефрем Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Икрин Никанор Лаврентьев
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1898
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Ефросинья Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1900
Сын: Икрин Иван Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1903
Сын: Икрин Константин Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
31.10.1903
Смерть
После 1924