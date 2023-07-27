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Икрин Ефрем Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Икрин Никанор Лаврентьев

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1898

Жена: Икрина (лошкарева) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Ефросинья Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1900

Сын: Икрин Иван Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Икрин Григорий Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Икрин Константин Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
31.10.1903

Жена: Икрина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Смерть
После 1924