Шашова (Козицына) Фёкла Титовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Козицын Тит Евстратович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1900 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Шашов Дмитрий Архипович
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно