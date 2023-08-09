Шашова (Козицына) Фёкла Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашова (Козицына) Фёкла Титовна

Место рождения

Хабазино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Козицын Тит Евстратович

Мать: не указана

Хабазино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.11.1900 ст.

Муж: Шашов Дмитрий Архипович

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шашов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Шашов Дмитрий Архипович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно