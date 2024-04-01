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Сухова Александра Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
08.06.1931

Дочь: (Сухова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Сухов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
06.06.1934

Сын: Сухов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сухов Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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