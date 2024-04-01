Сухова Александра Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1931
Дочь: (Сухова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Сухов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
06.06.1934
Сын: Сухов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сухов Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно