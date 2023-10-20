Исмоилов Солижон Сулаймонжон угли
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1989
Рождение ребёнка
11.11.2018
Дочь: Сулаймонова Сарвинозхон Солижон кизи
Мать ребёнка: Исмоилова Фотимахон Рахматилло кизи
Рождение ребёнка
23.02.2020
Дочь: Сулаймонова Шодияхон Солижон кизи
Мать ребёнка: Исмоилова Фотимахон Рахматилло кизи
Бракосочетание
Неизвестно