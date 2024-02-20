(Делиев) Анастасия Киприанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиев) Анастасия Киприанова

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Делиев Киприон Георгиевич

Мать: Делиева Анфиса Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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