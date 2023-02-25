Новосельцев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.?

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.?

Отец: Новосельцев Николай Николаевич

Мать: не указана

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