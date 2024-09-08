Евдокея / Евдокия Ивановна 01.08.1786 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокея / Евдокия Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.08.1786 ст.

Дата смерти

10.03.1790 ст.

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

Между 1757 и 1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1786 ст.

Отец: Иван (старший) Авдеевич

Мать: Наталья Карповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.08.1786 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская вдова Дарья Терентьевна Источник: Архив Государственное... Показать все
Смерть
10.03.1790 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
возраст - 5 лет причина - от оспы Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Метрическая книга церквей города Переславля и его округи за 1790 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2586 Кол-во листов: 552 Даты доку... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докуме... Показать все

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