Евдокея / Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1786 ст.
Дата смерти10.03.1790 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1786 ст.
Отец: Иван (старший) Авдеевич
Мать: Наталья Карповна
дата крещения - 02.08.1786 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская вдова Дарья Терентьевна Источник: Архив Государственное... Показать все
Смерть
10.03.1790 ст.
возраст - 5 лет причина - от оспы Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Метрическая книга церквей города Переславля и его округи за 1790 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2586 Кол-во листов: 552 Даты доку... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докуме... Показать все