Парфенова (Баталова) Евдокиия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Баталова) Евдокиия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

23.05.1916

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Баталовъ Кириллъ

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1911

Муж: Парфеновъ Яковъ

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Парфенова Анна

Отец ребёнка: Парфеновъ Яковъ

Смерть
23.05.1916
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ оспы
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