Парфенова (Баталова) Евдокиия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти23.05.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Баталовъ Кириллъ
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1911
Муж: Парфеновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Парфенова Анна
Отец ребёнка: Парфеновъ Яковъ
Смерть
23.05.1916
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ оспы