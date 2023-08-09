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Соколова (Ушакова) Александра Андреевна

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Место рождения

Реж, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

06.11.1879

Дата смерти

02.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1879

Отец: Ушаков Андрей Михайлов

Мать: Ушакова Мария Иванова

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1899

Дочь: Блинничева Елизавета Максимильяновна

Отец ребёнка: Соколов Максимильян Андреевич

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1901

Дочь: Михайловская Юлия Максимильяновна

Отец ребёнка: Соколов Максимильян Андреевич

Реж, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Максимильян Андреевич

Смерть
02.09.1962
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
кл.Восточное