Соколова (Ушакова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1879
Дата смерти02.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1879
Отец: Ушаков Андрей Михайлов
Мать: Ушакова Мария Иванова
Рождение ребёнка
04.10.1899
Дочь: Блинничева Елизавета Максимильяновна
Отец ребёнка: Соколов Максимильян Андреевич
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1901
Дочь: Михайловская Юлия Максимильяновна
Отец ребёнка: Соколов Максимильян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1962
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
кл.Восточное