Шмараева (Лыкова) Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Шмараева) Стефанида Максимовна
Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Шмараева) Февронья Максимовна
Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Шмараева) Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Шмараева) Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович
Смерть
Неизвестно