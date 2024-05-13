Шмараева (Лыкова) Ксения Андреевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Лыкова) Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Максим Пименович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шмараева) Стефанида Максимовна

Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Шмараева) Февронья Максимовна

Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Шмараева) Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Шмараева) Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Шмараев Максим Пименович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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