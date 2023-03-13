Шерстнева Стефанида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева Стефанида Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шерстневъ Федоръ

Отец ребёнка: Шерстневъ Михаилъ

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
21.05.1894

Сын: Шерстневъ Василискъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1897

Дочь: Базлова Марія

Отец ребёнка: Шерстневъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстневъ Михаилъ

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