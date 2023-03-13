Шерстнева Стефанида Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шерстневъ Федоръ
Отец ребёнка: Шерстневъ Михаилъ
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
21.05.1894
Сын: Шерстневъ Василискъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Михаилъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1897
Дочь: Базлова Марія
Отец ребёнка: Шерстневъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстневъ Михаилъ