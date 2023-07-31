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Ольга Михайловна
Ольга Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Михаил Прокопьевич
1802 г.р.
Мать
Лидия Алексеевна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Михаил Прокопьевич
Мать:
Лидия Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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