Евстигнеева Евдокия Зубарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Евдокия Зубарева

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

05.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Зубарев Егор Григорьевич

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.?.1879

Муж: Евстигнеев Петр Алексеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Трофимова Прасковья Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Алексеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.01.1898
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: тиф
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