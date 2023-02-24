Евстигнеева Евдокия Зубарева
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1860
Дата смерти05.01.1898
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Зубарев Егор Григорьевич
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.?.1879
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Трофимова Прасковья Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Алексеевич
Смерть
05.01.1898
Причина смерти: тиф