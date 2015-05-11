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Журавлёв Григорий Константинович
Журавлёв Григорий Константинович
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Место рождения
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
Дата рождения
11.05.2015
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Константин Александрович
1988 г.р.
Мать
Журавлёва (Бусенко) Ольга Ивановна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2015
Отец:
Журавлев Константин Александрович
Мать:
Журавлёва Ольга Ивановна
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
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