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- Васса Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1834 и 1847

Муж: - Григорий Егоров

Рождение ребёнка
15.05.1835 ст.

Дочь: - Елена Григорьева

Отец ребёнка: - Григорий Егоров

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
воспр.кр-кий сын Григорий Максимов и кр-на Александра Иванова жена Васса Егорова
Рождение ребёнка
28.02.1845 ст.

Дочь: - Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: - Григорий Егоров

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
воспр.Харитон Филиппов и отставного унтер-офицера Емельяна Филиппова жена Ксения Александрова
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