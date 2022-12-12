- Васса Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1834 и 1847
Муж: - Григорий Егоров
Рождение ребёнка
15.05.1835 ст.
Дочь: - Елена Григорьева
Отец ребёнка: - Григорий Егоров
воспр.кр-кий сын Григорий Максимов и кр-на Александра Иванова жена Васса Егорова
Рождение ребёнка
28.02.1845 ст.
Дочь: - Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: - Григорий Егоров
воспр.Харитон Филиппов и отставного унтер-офицера Емельяна Филиппова жена Ксения Александрова