Новопашенная (Ситникова) Феоктиста Егорова (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Ситникова) Феоктиста Егорова (Григорьева)

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Место рождения

д. Тоскуева Чурманского прихода

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Ситников Егор (Григорий) Леонтиев

Мать: не указана

д. Тоскуева Чурманского прихода
Бракосочетание
12.11.1831

Муж: Новопашенной Феодор Иосифов

Рождение ребёнка
15.06.1835

Дочь: Агрипина Федорова

Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1837

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов

Рождение ребёнка
16.02.1839

Сын: Новопашен Савин Феодоров

Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1840

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно