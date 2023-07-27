Новопашенная (Ситникова) Феоктиста Егорова (Григорьева)
Место рожденияд. Тоскуева Чурманского прихода
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1812
Отец: Ситников Егор (Григорий) Леонтиев
Мать: не указана
д. Тоскуева Чурманского прихода
Бракосочетание
12.11.1831
Рождение ребёнка
15.06.1835
Дочь: Агрипина Федорова
Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов
Рождение ребёнка
Около ?.11.1837
Дочь: Варвара Федорова
Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов
Рождение ребёнка
16.02.1839
Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов
Рождение ребёнка
03.08.1840
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Иосифов
Смерть
Неизвестно