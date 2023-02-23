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Егорова Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Егоров Владимир Евдокимович

Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1875

Дочь: Лунькова Наталья Егорова

Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Егоров Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Егоров Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Евдоким Константинович

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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