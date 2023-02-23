Егорова Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1874
Сын: Егоров Владимир Евдокимович
Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович
Рождение ребёнка
27.08.1875
Дочь: Лунькова Наталья Егорова
Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Егоров Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Егоров Евдоким Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно