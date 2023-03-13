Воронова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1813
Дочь: Воронова Офимья
Отец ребёнка: Вороновъ Гаврила
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Сударчикова Марфа
Отец ребёнка: Вороновъ Гаврила
Рождение ребёнка
20.09.1815
Дочь: Воронова Надежда
Отец ребёнка: Вороновъ Гаврила
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Гаврила