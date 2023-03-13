Воронова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1813

Дочь: Воронова Офимья

Отец ребёнка: Вороновъ Гаврила

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Сударчикова Марфа

Отец ребёнка: Вороновъ Гаврила

Рождение ребёнка
20.09.1815

Дочь: Воронова Надежда

Отец ребёнка: Вороновъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Гаврила

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