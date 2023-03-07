Власова (Пономарева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Пономаревъ Афонасей
Рождение ребёнка
1814
Сын: Власовъ Павелъ
Отец ребёнка: Власовъ Сергей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Власовъ Федоръ
Отец ребёнка: Власовъ Сергей
Рождение ребёнка
1818
Сын: Власовъ Семенъ
Отец ребёнка: Власовъ Сергей
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Власовъ Сергей
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Власовъ Сергей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Власовъ Иванъ
Отец ребёнка: Власовъ Сергей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Власовъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власовъ Сергей