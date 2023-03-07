Власова (Пономарева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Пономарева) Авдотья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Пономаревъ Афонасей

Мать: Пономарева Степанида Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Власовъ Павелъ

Отец ребёнка: Власовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Власовъ Федоръ

Отец ребёнка: Власовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Власовъ Семенъ

Отец ребёнка: Власовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Власовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Власовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Власовъ Иванъ

Отец ребёнка: Власовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Власовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власовъ Сергей

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