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Емелiан Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1843

Отец: Семен Романов

Мать: Марина Семенова

Смерть
Неизвестно