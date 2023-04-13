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Емелiан Семенов
Емелiан Семенов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семен Романов
Мать
(Климова) Марина Семенова
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1843
Отец:
Семен Романов
Мать:
Марина Семенова
Смерть
Неизвестно
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