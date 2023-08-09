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Струнин - Мужев Иустин Данилов

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Струнин - Мужев Данило Зиновьев

Мать: Мужева - Струнина Агрипина Михеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1835

Жена: Струнина - Мужева Васса Никифорова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Епистимия Иутинова

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1836

Дочь: Римма Иустинова

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1840

Сын: Струнин - Мужев Емельян Иустинов

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1840

Дочь: Домника Иустинова

Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно