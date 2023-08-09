Струнин - Мужев Иустин Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Бракосочетание
25.01.1835
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Епистимия Иутинова
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова
Рождение ребёнка
18.06.1836
Дочь: Римма Иустинова
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова
Рождение ребёнка
08.01.1840
Сын: Струнин - Мужев Емельян Иустинов
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова
Рождение ребёнка
08.01.1840
Дочь: Домника Иустинова
Мать ребёнка: Струнина - Мужева Васса Никифорова
Смерть
Неизвестно