Курбатова Неонила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1866
Дата смерти05.05.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фрикина Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Курбатов Спиридон Захарович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зайцева Соломонида Спиридоновна
Отец ребёнка: Курбатов Спиридон Захарович
Рождение ребёнка
14.01.1903
Дочь: Руднева Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Курбатов Спиридон Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1920