Курбатова Неонила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Неонила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1866

Дата смерти

05.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фрикина Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Курбатов Спиридон Захарович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зайцева Соломонида Спиридоновна

Отец ребёнка: Курбатов Спиридон Захарович

Рождение ребёнка
14.01.1903

Дочь: Руднева Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Курбатов Спиридон Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Спиридон Захарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1920