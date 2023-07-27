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(Малафеева) Анна Алексеевна
(Малафеева) Анна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малафеев Алексей Геннадьевич
Мать
Малафеева (катаева) (Катаева) Ирина Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Малафеев Алексей Геннадьевич
Мать:
Малафеева (катаева) Ирина Викторовна
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