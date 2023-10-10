Якшамкина Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.08.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1905
Дочь: Князькина Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Якшамкин Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1909
Сын: Якшамкин Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшамкина Ольга (Оляй) Сергеевна
Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич
Смерть
27.08.1960
Старческая смерть Свидетельство о смерти I-ЖЗ номер 045513 от 11 февраля 1961 г.