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Якшамкина Степанида Ивановна

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.02.1905

Дочь: Князькина Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Якшамкин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Якшамкин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшамкин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшамкина Ольга (Оляй) Сергеевна

Отец ребёнка: Якшамкин Сергей Васильевич

Смерть
27.08.1960
Старческая смерть Свидетельство о смерти I-ЖЗ номер 045513 от 11 февраля 1961 г.
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