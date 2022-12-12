Веретенникова Евдокия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова Евдокия Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Семикина Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Сын: Веретенников Александр

Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович

Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.

Дочь: Веретенникова Анна

Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович

Рождение ребёнка
10.06.1905 ст.

Дочь: Веретенникова Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Тимофей Родионович

Смерть
Неизвестно
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