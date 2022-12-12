Веретенникова Евдокия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Семикина Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Дочь: Веретенникова Анна
Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович
Рождение ребёнка
10.06.1905 ст.
Дочь: Веретенникова Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Веретенников Тимофей Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно