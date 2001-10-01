Коноплев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.2001
Сын: Коноплев Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Коноплева Елена Викторовна
Рождение ребёнка
16.04.2005
Дочь: Коноплева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Коноплева Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно