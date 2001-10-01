Коноплев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.2001

Сын: Коноплев Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Коноплева Елена Викторовна

Рождение ребёнка
16.04.2005

Дочь: Коноплева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Коноплева Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Елена Викторовна

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