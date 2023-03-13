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Мочалина Катерина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Мочалинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мочалинъ Евсей

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1742

Сын: Мочалинъ Алексей

Отец ребёнка: Мочалинъ Евсей

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Крашенинникова Акулина

Отец ребёнка: Мочалинъ Евсей

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалинъ Евсей

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