Сопина (Ливанисова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопина (Ливанисова) Ирина Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ливанисов Павел Иванович

Мать: Ливанисова Акилина Прокофьевна

Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Сопин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сопин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сопин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно