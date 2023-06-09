Сопина (Ливанисова) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
30.01.1884
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сопин Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Сопин Яков Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно