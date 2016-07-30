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Мартыненко Маринка Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1948

Дата смерти

30.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1965

Дочь: Титова Валентина Николаева

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
14.05.1967

Дочь: Гармаш Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
06.01.1969

Сын: Мартыненко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
07.05.1970

Дочь: Зикратова Ирина Николаева

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
16.05.1972

Дочь: Лоор Галина Николаева

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
06.07.1973

Дочь: Томилова Люся Николаева

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
08.11.1974

Сын: Мартыненко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
21.04.1976

Дочь: Янгель Марина Николаевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Николай Анисимович

Смерть
30.07.2016