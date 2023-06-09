Безносов Гермоген Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносов Гермоген Иванов

Место рождения

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безносов Иван Кирилов

Мать: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Антон Гермогенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно