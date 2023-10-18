Юрцевич Василий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрцевич Василий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1954

Отец: Юрцевич Роман Савич

Мать: Емельянович Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1977

Сын: Юрцевич Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Антипенко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипенко Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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