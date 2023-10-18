Юрцевич Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1954
Рождение ребёнка
25.02.1977
Сын: Юрцевич Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Антипенко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипенко Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно