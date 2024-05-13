Куренева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Куренева) Арина Николаевна
Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Куренева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Куренев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Куренев Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Куренев Евдоким Николаевич
Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович
Смерть
Неизвестно