Куренева Матрена 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуренева Матрена

Куренева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Николай Куприянович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Куренева) Арина Николаевна

Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Куренева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Куренев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Куренев Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Куренев Евдоким Николаевич

Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Куренев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Куренев Николай Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.