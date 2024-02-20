Житьева (Юрченко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житьева (Юрченко) Анна Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Юрченко Иван Кириллович

Мать: Юрченко Анастасия Семеновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
13.01.1840

Муж: Житьев Фома Трофимович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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