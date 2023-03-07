Кощеева Афанасия Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кощеев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кощеев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
08.07.1876 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Рылова Акилина Владимировна
Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
13.11.1880 ст.
Сын: Кощеев Платон Владимирович
Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
07.06.1883 ст.
Сын: Кощеев Иоанн Владимирович
Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно