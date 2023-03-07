Кощеева Афанасия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Афанасия Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кощеев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кощеев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
08.07.1876 ст.

Сын: Кощеев Флор Владимирович

Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Рылова Акилина Владимировна

Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
13.11.1880 ст.

Сын: Кощеев Платон Владимирович

Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1883 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Владимирович

Отец ребёнка: Кощеев Владимир Андреевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Владимир Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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