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Юминов Леонтiй Карпов

Место рождения

Кашабеги, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашабеги, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Юминова Стефанида Леонтiева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кашабеги, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Юминова Гликерiя Леонтiева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кашабеги, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно