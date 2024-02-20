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Ивченко Даниил Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

08.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ивченко Михаил Михайлович

Мать: Ивченко Христина Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.05.1916
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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